VIDEO Ogliara - la banda dell’Audi bianca incastrata dal video diventato virale sui social

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Èsuiilche ripreso da una telecamera disorveglianza del bar Kikkiriki di Sant’Angelo dimostra il tentativo di furto attuato da unadi quattro persone in un’abitazione. È accaduto alle 14:30 di ieri domenica 12 maggio. I ladri hanno provato ad agire nel primo pomeriggio, forse pensando che per la festa della mamma la famiglia fosse fuori a pranzo. Dopo aver citofonato e atteso qualche secondo, i ladri, con cappelli e volti travisati, hanno provato ad entrare ma sono poi sono scappati quando il proprietario di casa si è affacciato dal balcone e ha cercato di vedere chi fosse. Sorpresi dalla presenza di persone laè scappata senza ...

