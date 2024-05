VIDEO | Jade Cargill si schiera con Bayley e festeggia la vittoria del loro match con sua figlia

(Di lunedì 13 maggio 2024) La divisione femminile della WWE ha ricevuto un grande impulso dal debutto dinella compagnia. Il suo affiatamento con Bianca Belair si è rivelato del tutto positivo e il duo è l’attuale Women’s Tag Team Champions. Nella giornata di ieri, la federazione ha ospitato un live show a Macon, in Georgia, dove la Women’s Championè stata pestata dalle Damage CTRL. Grazie a un interessante episodio, laè intervenuta per pareggiare i conti, ufficializzando un tag teamche alla fine è stato vinto da lei e da. Tuttavia, non è stato questo il momento che ha attirato l’attenzione dei fan nell’arena. Un bel momento Dopo il, la Storm è stata raggiunta sul ring dallain occasione della Festa della ...

Dopo la conferma di Bianca Belair nel roster di Smackdown, addirittura come primo pick di serata, è stato annunciato che proprio la EST e Jade Cargill sfideranno le Kabuki Warriors a Backlash con in palio i Women’s Tag Titles detenuti dalle ...

Puntata di Smackdown completamente incentrata su King & Queen of the Ring, stavolta per il tabellone dedicato allo show blu. Esclusi dallo show TV Tiffany Stratton vs Mia Yim e Santos Escobar vs LA Knight, confermati per i live event di ...

Jade Cargill festeggia in un Live Event insieme a sua figlia - jade cargill festeggia in un Live Event insieme a sua figlia - jade cargill ha celebrato la vittoria ottenuta nel corso dell'ultimo Live Event della WWE festeggiando insieme a sua figlia sul ring.

WWE SmackDown 10/05/2024 report (2/3) - Voglia di vendetta - WWE SmackDown 10/05/2024 report (2/3) - Voglia di vendetta - Lo scontro tra gigantesse infiamma il primo round del Queen Of The Ring Tournament e lincubo di tutti noi si avvera. Ma per alcuni è un dream match e non so perchè.

WWE: Super Randy Orton, avanzano Bianca Belair e Jade Cargill. Tutti i risultati di KOTR e QOTR da Smackdown - WWE: Super Randy Orton, avanzano Bianca Belair e jade cargill. Tutti i risultati di KOTR e QOTR da Smackdown - Puntata di Smackdown completamente incentrata su King & Queen of the Ring, stavolta per il tabellone dedicato allo show blu. Esclusi dallo show TV Tiffany Stratton vs Mia Yim e Santos Escobar vs LA Kn ...