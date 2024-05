VIDEO – Atalanta-Roma 2-1 - Serie A | gol e highlights della partita

Gasperini provoca: “L’Atalanta regalerà la partita alla Fiorentina”. Cosa succederebbe in classifica - Gasperini provoca: “L’Atalanta regalerà la partita alla Fiorentina”. Cosa succederebbe in classifica - Il recupero tra Atalanta e Fiorentina deciderà le sorti dell'Italia in Champions League: Gasperini irride gli avversari, sapendo che la sua squadra può ...

Video/ Recanatese Vis Pesaro (1-0) gol e highlights: Melchiorri sfiora la doppietta (Serie C, 12 maggio 2024) - video/ Recanatese Vis Pesaro (1-0) gol e highlights: Melchiorri sfiora la doppietta (serie C, 12 maggio 2024) - video Recanatese Vis Pesaro (risultato finale 1-0): gol e highlights della gara d'andata valevole per il primo turno dei playout della serie C 2023/2024.

Video/ Verona Torino (1-2) gol e highlights: Savva e Pellegri beffano gli scaligeri (Serie A, 12 maggio 2024) - video/ Verona Torino (1-2) gol e highlights: Savva e Pellegri beffano gli scaligeri (serie A, 12 maggio 2024) - video Verona Torino (risultato finale 1-2): gol e highlights della gara valevole per il trentaseiesimo turno della serie A 2023/2024 ...