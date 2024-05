(Di lunedì 13 maggio 2024)(Lucca), 13 maggio 2024 –all’interno di un. Squadre di vigili deldel comando di Lucca e Pisa sono intervenute attorno alle ore 10.25 per domare il rogo. Non si conoscono ancora le dinamiche del rogo, ma in base a quanto appreso dovrebbe essersi sviluppato all’interno di un’azienda che produce materiali per i cantieri navali. Notizia in aggiornamento

Viareggio, incendio nella zona della Darsena. A fuoco un capannone - viareggio, incendio nella zona della Darsena. A fuoco un capannone - viareggio (Lucca), 13 maggio 2024 – Incendio all’interno di un capannone a viareggio, nella zona della Darsena. Squadre di vigili del fuoco del comando di Lucca e Pisa sono intervenute attorno alle ...

Viareggio, sesso in chiesa prima della messa: denunciati dai fedeli - viareggio, sesso in chiesa prima della messa: denunciati dai fedeli - I fedeli li hanno segnalati - I fatti risalgono al pomeriggio del 12 maggio. Secondo quanto riporta "La Nazione" sono stati proprio alcuni fedeli ad accorgersi della coppia e avvertire il parroco, che ...

Rogo in Darsena: il fuoco divampa in un capannone adibito a magazzino foto - Rogo in Darsena: il fuoco divampa in un capannone adibito a magazzino foto - Paura questa mattina in Darsena, in via Paolo Savi, per un rogo divampato in un capannone adibito a magazzino, ma non solo per la nautica, affittato a diverse aziende.