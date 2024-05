Viareggio - atti sessuali in chiesa poco prima della messa | denunciati due trentenni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Due, un uomo e una donna, sono statiper le ipotesi diosceni in luogo pubblico e per vilipendio alla religione dopo aver consumato un rapporto sessuale in. È quanto accaduto a, in provincia di Lucca, nella giornata del 12 maggio: i due sono stati scoperti dai fedeli vicino a un confessionale e segnalati alle autorità. Ladi Sant’Andrea è in pieno centro aed è aperta al culto. I due, di origine italiana, si sono quindi intrufolati liberamente e si sono appartati.delle 18, alcuni fedeli li hanno scoperti e sono andati a chiamare il parroco. Questi a sua volta ha avvertito le forze dell’ordine, ...

