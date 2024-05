Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)13 MAGGIOORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPERCORRENDO IL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE TRA DIRAMAZIONENORD ETERAMO IN CARREGGIATA INTERNA PER OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI A SEGUITO DI UN INCIDENTE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE OSTIENSE ENINA SUL TRATTO URBANO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE CON DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN CARREGGIATA INTERNA CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA DOVE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA MASSIMINA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE IN VIA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA GIUSTINIANA DIREZIONE LA STORTA MENTRE IN ...