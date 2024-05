Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)13 MAGGIOORE 10.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE AL KM 45+200 TRA VIALE EUROPA E APRILIA DIREZIONESULLA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASAL DE CEVERI DIREZIONESUL RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA A1 DIRAMAZIONENORD E LARUSTICA IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E PONTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA TOR CERVARA ALLA RACCORDO ANULARE VERSO RACCORDO ANULARE CODE SULL’A91FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO SULLE CONSOLARI AL MOMENTO SI STA IN CODA SU VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI E SULLA SALARIA DALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALLA ...