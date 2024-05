Viabilità Roma Regione Lazio del 13-05-2024 ore 09 | 45

(Di lunedì 13 maggio 2024)13 MAGGIOORE 09.35 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA CASSIA BIS CODE PER INCIDENTE ALTEZZA CASAL DE CEVERI DIREZIONESULL’A1 FIRENZECODE PER LAVORI TRA MAGLIANO SABINA E ORTE DIREZIONE FIRENZE. SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CON CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA SALARIA E APPIA E IN ESTERNA CODE TRAFIUMICINO E TIBURTINA E TRA LABARO E AURELIA INCOLONNAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE SULL’A91FIUMICINO DAL RACCORDO ALLA COLOMBO VERSO IL CENTRO SULLE CONSOLARI AL MOMENTO SI STA IN CODA SU VIA FLAMINIA DA LABARO A VIA DUE PONTI E SULLA ...

Corruzione, la procura indaga anche sulla sanità: da presunti favori ai privati ai dati Covid “gonfiati” - Corruzione, la procura indaga anche sulla sanità: da presunti favori ai privati ai dati Covid “gonfiati” - La maxi inchiesta sulla corruzione si allarga anche al mondo sanitario. Gli inquirenti indagano sui numeri forniti alla struttura commissariale e su presunti finanziamenti illeciti ai comitati di Toti ...

Toti, Salvini: dimissioni per decoro Non siamo in Iran - Toti, Salvini: dimissioni per decoro Non siamo in Iran - roma, 13 mag. (askanews) – “Un conto è il decoro, un conto è un reato, Non siamo in Iran, siamo in una paese libero e quindi al di là del decoro, se uno commette un reato deve dimettersi altrimenti no ...

Prostituzione minorile, sgominato giro in Puglia. Coinvolti anche hotel di lusso. Dieci arresti - Prostituzione minorile, sgominato giro in Puglia. Coinvolti anche hotel di lusso. Dieci arresti - Maxi operazione della Polizia di Stato tra Bari, roma, Trani e Lecce, su richiesta della Procura ... descritta dalla voce pubblica come escort operativa nella regione delle Marche. I pedinamenti, gli ...