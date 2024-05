Vela Fiamme Gialle - Tita è campione del mondo nel Nacra 17 | Uno step importante verso le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 13 maggio 2024) Gaeta, 13 maggio 2024 – A La Grande Motte (FRA), Ruggerodelper la quarta volta in carriera. (leggi qui) Il fuoriclasse delledi Gaeta in coppia con Caterina Banti (CC Aniene) riconferma il titolo iridato per il terzo anno consecutivo nel17. Con la Medal Race, termina il Campionato del2024 della classe17 con una prestazione superlativa (l’ennesima!), del gialloverde Ruggeroin coppia con Caterina Banti (CC Aniene). I plurititolati della classe17 conquistano la medaglia d’oro nelle acque de La Grande Motte, nel sud della Francia, aggiudicandosi per la quarta volta negli ultimi sette anni, l’ambìto titolo iridato. Dal 2022 sono tre i titoli vinti ...