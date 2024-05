(Di lunedì 13 maggio 2024) Alla fine, a vincere in, è stata la solidarietà. La partita di beneficenza che si è tenuta alsportivo ’Del Freo’ ha raggiunto il suo scopo, raccogliere fondi per la Fondazione, una vera eccellenza sanitaria del nostro territorio. Molte feste in una: la promozione del Montignoso in prima categoria, i nuovi impianti di illuminazione e punto ristoro, l’abbraccio delledel. In divisa da gioco anche il Prefetto Guido Aprea e il sindaco Gianni Lorenzetti. A bordogli allenatori Silvio Baldini, Aurelio Andreazzoli, Sergio Battistini. "Abbiamo deciso di giocare una partita – racconta il primo cittadino – per festeggiare il mezzo milione ottenuto tramite finanziamento da parte della Regione, che ci ha permesso di mettere a ...

Vecchie glorie in campo per il cuore. Il calcio a sostegno di Monasterio: "Piccolo gesto per un'eccellenza" - Successo per l'iniziativa che ha visto sul terreno di gioco il prefetto Aprea e il sindaco Lorenzetti. Montignoso festeggia il punto ristoro, l'illuminazione high tech e il nuovo impianto antincendio.