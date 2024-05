Vannacci contro vincitore Eurovision | Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante

Vannacci contro Nemo , il cantante svizzero che ha vinto l' Eurovision un po' a sorpresa con la sua The Code. Il generale, candidato alle Europee con la Lega, commentando la vittoria del 24enne 'non binario' come si definisce lui, ha detto: "Il ...

Amedeo Minghi vs. Eurovision e Nemo: “Sodoma e Gomorra da non trasmettere, ha vinto uno con la gonna” (VIDEO) - Amedeo Minghi vs. Eurovision e Nemo: “Sodoma e Gomorra da non trasmettere, ha vinto uno con la gonna” (VIDEO) - "Intendiamoci sono tutto tranne che bigotto, non mi fa nessun effetto l'omosessualità, ma non deve essere la condizione ideale per fare sto lavoro". Il cantautore come un qualunque vannacci.

I fatti del 13 Maggio: scontro nel governo, Eurofestival, avanza la Russia - I fatti del 13 Maggio: scontro nel governo, Eurofestival, avanza la Russia - E' il 13 Maggio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.