Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer La figlia Bianca | Atto vigliacco e ignobile

“Un atto vigliacco e ignobile“. Sono queste le parole di Bianca Berlinguer che, in un post sul suo profilo Instagram, denuncia gli atti vandalici sulla tomba di suo padre, Enrico Berlinguer , nel cimitero Flaminio di Roma . “È la seconda volta ...

