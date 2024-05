Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer - la figlia Bianca | atto vigliacco e ignobile È la seconda volta in un mese

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ladidue volte nell’ultimo: la denuncia arriva dalla stessa, ed è una notizia che lascia sgomenti e suscita indignazione. Sui suoi profili social la giornalista tv scrive: «Nei quarant’anni dalla morte di papà la suaè sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimolaè stata per due volteda qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Un». Èla ...