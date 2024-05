Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer - la figlia Bianca | Atto ignobile

Bianca Berlinguer racconta su Instagram uno spiacevole episodio, verificatosi in più occasioni, ai danni della sua famiglia. La tomba di suo padre Enrico Berlinguer è stata più volte vandalizzata, come dimostrano le foto in cui si vedono vasi rotti ...

«Nei quarant'anni dalla morte di papà, la sua tomba è sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto». Le parole di Bianca Berlinguer ...

Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer a Roma - vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer a Roma - La tomba di Enrico Berlinguer a Roma è stata vandalizzata. Lo denuncia la figlia Bianca in un post su Facebook. La giornalista definisce un atto ignobile e vigliacco il gesto che è stato ripetuto due ...

Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer, denuncia della figlia Bianca su Facebook: "Due volte in un mese" - vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer, denuncia della figlia Bianca su Facebook: "Due volte in un mese" - Bianca Berlinguer denuncia su Facebook l'ennesimo episodio, con la tomba del padre Enrico vandalizzata nel cimitero Flaminio di Roma ...

Berlinguer, vandalizzata la tomba a Roma. La figlia Bianca: «È la seconda volta in un mese. Atto vigliacco e ignobile» - Berlinguer, vandalizzata la tomba a Roma. La figlia Bianca: «È la seconda volta in un mese. Atto vigliacco e ignobile» - E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell'ultimo mese la tomba è stata per due volte vandalizzata da qualcuno (una o più persone): vasi distrutti, fiori buttati e aiuole ...