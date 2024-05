Vandalizzata la tomba di Enrico Berlinguer a Roma | la denuncia della figlia Bianca sui social

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Un atto vigliacco e ignobile“. Sono queste le parole diche, in un post sul suo profilo Instagram,gli atti vandalici sulladi suo padre,, nel cimitero Flaminio di. “È la seconda volta nell’ultimo mese – prosegue la giornalista di È sempre Carta-. Nei quarant’anni dalla morte di papà, la suaè sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto”. Un atto vandalico, accompagnato dalle foto postate dalla stessadello storico leader del Partito Comunista Italiano, fatto di “vasi distrutti, fiori buttati e aiuole ...