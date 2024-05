Val Fortore - i controlli dei carabinieri | sequestri e sanzioni amministrative

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn questo week-end idella compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato servizio di controllo del territorio nella Val, finalizzato a prevenire i reati predatori ed a garantire la sicurezza degli utenti della strada, impiegando 34 pattuglie, identificando 175 persone e controllando 160 veicoli e 19 esercizi pubblici. Nel corso deistradali i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia hanno elevato 18per infrazioni del Codice della Strada dell’importo complessivo di 5.651 euro, sottoponendo a sequestro amministrativo 2 veicoli che circolavano senza l’assicurazione rca obbligatoria, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità, rilevando infrazioni per ...

Val Fortore : nel weekend i Carabinieri hanno controllato e setacciato la zona, identificando centosettantacinque persone ed emanando dei sequestri e delle sanzioni . In questo week-end i Carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo ...

Val fortore. Weekend di controlli dei Carabinieri, sequestri e sanzioni amministrative. - Val fortore. Weekend di controlli dei carabinieri, sequestri e sanzioni amministrative. - Nello scorso week-end i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato servizio di controllo del territorio nella Val fortore, finalizzato a prevenire i reati pr ...

Fortore, week end di controlli sulle strade: veicoli sequestrati, sanzioni e ritiro di patente - fortore, week end di controlli sulle strade: veicoli sequestrati, sanzioni e ritiro di patente - In questo week end i carabinieri della compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato servizio di controllo del territorio nella Val fortore, finalizzato a prevenire i reati preda ...

Fortore, controlli in cantiere: sanzioni e denuncia per imprenditore edile. Attività sospesa - fortore, controlli in cantiere: sanzioni e denuncia per imprenditore edile. Attività sospesa - Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed al contrasto del “lavoro nero”, i carabinieri del nucleo is ...