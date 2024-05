Val Fortore | Controlli dei Carabinieri - sequestri e sanzioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Val: nel weekend ihanno controllato e setacciato la zona, identificando centosettantacinque persone ed emanando deie delle. In questo week-end idella compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno dispiegato un articolato servizio di controllo del territorio nella Val, finalizzato a prevenire i reati predatori ed a garantire la sicurezza degli utenti della strada, impiegando 34 pattuglie, identificando 175 persone e controllando 160 veicoli e 19 esercizi pubblici. Nel corso deistradali i militari del nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni dipendenti dalla compagnia hanno elevato 18amministrative per infrazioni del Codice della Strada dell’importo complessivo ...

Lavoro nero e norme sulla sicurezza violate: imprenditore denunciato e sanzionato - Lavoro nero e norme sulla sicurezza violate: imprenditore denunciato e sanzionato - Comunicato Stampa Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed al contrasto del “lavoro nero”, i carabin ...

