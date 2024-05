Vaccino Covid - arriva lo studio coreano ‘fake’ pro Pfizer che nega reazioni avverse come infarti e ictus | Allunga la vita - ma nei non vaccinati include quelli con singola dose

Covid e problemi al Cuore - il vaccino può allungare la vita : lo studio Hai problemi al Cuore? Da uno studio è emerso che le persone che hanno effettuato il vaccino contro il Covid-19 hanno una probabilità maggiore di vivere più lungo rispetto ai non vaccinati, riducendo il tasso di mortalità per tutte le cause. Lo ...

Se hai problemi al cuore il vaccino contro il Covid-19 può allungarti la vita : lo studio Per la prima volta uno studio riesce a quantificare l'effetto dei vaccini contro il Covid-19 nei pazienti con insufficienza cardiaca: hanno oltre l'80% di probabilità in più di vivere più a lungo dei non vaccinati.Continua a leggere