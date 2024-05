Va incontro a Iovino e prova a colpirlo | Fedez incastrato dalle telecamere?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nelle ultime ore non si fa che parlare die della sua presunta partecipazione al pestaggio di Cristiano(avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 aprile a Milano e mai denunciato dal diretto interessato). Due vigilantes del complesso residenziale dove il personal trainer abita hanno riferito che il cantante era uno dei membri del gruppo di aggressori. Una versione, quella dei testimoni, che avrebbe trovato già riscontro nelle prime indagini della procura del capoluogo lombardo, che ha aperto un fascicolo per rissa e lesioni nei confronti del 37enne romano. "Io non c'ero. E dalla telecamera non si vede niente", ha dichiarato il marito di Chiara Ferragni nel corso di unal Salone del libro sulla salute mentale. "La stampa che si occupa fondamentalmente di notizie inutili, tipo le c…ate che fadi ...