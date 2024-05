Usa - il cittadino scomparso a Taranto al centro di un caso diplomatico

(Di lunedì 13 maggio 2024) È durato fortunatamente solo pochi giorni il mistero dell’americano. Si è infatti presentato da solo nella giornata di ieri al consolato americano di Napoli di cui il Console Tracy Roberta Pound , l’uomo di 58 anni, un civile membro dell’equipaggio di una nave militare statunitense, di cui si erano perse le tracce dalla sera del 29 aprile. Nella sede diplomatica il 58enne ha spiegato le ragioni per le quali nella mattinata del 1 maggio non si è presentato a bordo dell’unità navale che ha mollato gli ormeggi e preso il largo senza di lui: stando alle poche informazioni trapelate, la questione sarebbe legata a un incontro d’amore. Durante una delle serata in giro per la città, infatti, al termine di una serata allegra potrebbe aver avuto un incontro galante che in breve si sarebbe trasformato in passione travolgente al punto da fargli ...

Manduria e il suo castello scomparso: un saggio dell'avv. Giuseppe Pio Capogrosso - Manduria e il suo castello scomparso: un saggio dell'avv. Giuseppe Pio Capogrosso - Per socto le finestre passano li passaggeri che veneno dal capo d'Otranto per la via de taranto et cossì quelli che parteno da taranto per andare a Leccie et capo de Otranto. In lo quale sono magazeni ...

Taranto, “Showing time: continuous pictorial narrative and the Adam and Eve story” Sabato presentazione - taranto, “Showing time: continuous pictorial narrative and the Adam and Eve story” Sabato presentazione - Sabato 11 maggio p.v. dalle ore 11:00 nella sede della Safespro APS-ETS, in via Anfiteatro 5 a taranto, sarà presentato il libro “SHOWING TIME: CONTINUOUS PICTORIAL NARRATIVE AND THE ADAM AND EVE STOR ...

Taranto trionfa ai David, ma resta “molle”: «Per cambiare la storia della città servono visione e unità d’intenti» - taranto trionfa ai David, ma resta “molle”: «Per cambiare la storia della città servono visione e unità d’intenti» - C’era un tempo in cui la molle Tarentum aveva tutt’altro che accezione negativa. Il poeta Orazio affermava anzi di preferirla a Roma, regina del mondo alludendo al carattere gaudente ...