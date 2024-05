Uomo di 40 anni trovato morto in casa - tracce di sangue in diverse stanze a Scicli | non escluso l’omicidio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Indagini in corso sulla morte di 40enne di, molto note nel comune del Ragusano,cadavere da alcuni familiari nella suadi via Manenti: sarebbe state trovatein camera da letto e in altre. Gli inquirenti non escludono l'omicidio.

Una Donna è morta in un incendio nella sua casa in provincia di Lucca . Ri trovato il cadavere sul letto , non toccato dalle fiamme

Trovato cadavere nel bagno di casa, Filippo morto a 45 anni: disposta l’autopsia, a dare l’allarme i genitori - trovato cadavere nel bagno di casa, Filippo morto a 45 anni: disposta l’autopsia, a dare l’allarme i genitori - Il 45enne Filippo Gasperini è stato trovato morto nel bagno della sua casa di Pesaro da vigili del fuoco, personale del 118 e carabinieri ...

Trovato morto in casa a Scicli tra tracce di sangue, si indaga per omicidio - trovato morto in casa a Scicli tra tracce di sangue, si indaga per omicidio - Il cadavere di un uomo di 40 anni è stato trovato nella sua abitazione di via Manenti nel centro storico di Scicli, in provincia di Ragusa. Ci sarebbero tracce di sangue nella camera da letto dell’uom ...

Quanto costa comprare casa a Milano: tutti i prezzi zona per zona - Quanto costa comprare casa a Milano: tutti i prezzi zona per zona - In diminuzione coloro che acquistano per fare B&B e casa vacanza, si nota una maggiore sofferenza ... risale agli anni ’60-’70 ma soluzioni più recenti degli anni 2000 si trovano a Rubattino e costano ...