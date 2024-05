Uomo con disagi psicologici si cala dalla finestra | trasportato in codice rosso a Pisa

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si ètosdal quarto piano all’alba di sabato. Lo hanno visto i vicini che hanno allertato subito i soccorsi. L’ha forti. E, prima delle 7, è sceso dal palazzo in cui abita con grosse difficoltà. Arrivato a un certo punto, ha anche rotto il vetro di unaferendosi gravemente. Ha cominciato a sanguinare e così è stato allertato il 112, il numero unico di emergenza (Nue). Sul posto è arrivata l’ambulanza della Pubblica assistenza diche hal’, di origine nordafricana, in pronto soccorso in. Nel quartirenova, dove è successo il fatto, sono arrivate anche le Volanti.

