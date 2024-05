Uomini e Donne spoiler settimanali | quasi rissa tra due dame - arriva un ospite

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nel corso di questa settimana, che va da 13 al 17 maggio, aassisteremo a svariati argomenti degni di nota, che riguarderanno sia gli esponenti del Trono Classico, sia quelli del Trono Over. Per Ida Platano ci sarà un triste epilogo, mentre alcunesi troveranno coinvoltein una. Ecco cosa succederà. Ida Platano prende una decisione definitiva aLe anticipazioni di, relative alle puntate che andranno in onda questa settimana, che dovrebbe essere la penultima prima della chiusura del programma in vista delle vacanze estive, rivelano che Ida Platano prenderà una decisione. Mario Cusitore non tornerà in studio, ma attraverso un filmato continuerà a ribadire di essere ...