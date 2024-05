Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 13 05 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Per fortuna che tra un paio di settimane il circo diandrà in pausa fino a settembre, perché lì dentro mi pare che stiano veramente perdendo il lume della ragione. TUTTI, eh, nessuno escluso. O i primi caldi stanno dando pesantemente alla testa, o nei condotti dell’aria degli Elios gira ancora la noce moscata di Wax, perché altrimenti non si spiega. Quello che è certo è che un livello così basso era difficile da raggiungere, ma loro si sono proprio impegnati. UNO PEGGIO DELL’ALTRO, e di davvero “raccapricciante” (cit.) c’è stato solo lo spettacolo patetico che ci hanno offerto. Oggi mi sono tremendamente vergognata per loro. Ma per qualcuno un po’ di più. Fatemi dire, innanzitutto, che ‘sto vizio che hanno preso su Canale 5 di non mostrare i video degli scontri beceri tra i protagonisti dei reality mi ha già sfrantumato i mar*ni. Specie ...