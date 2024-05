Uno dei pizzaioli più social d' Italia apre Basta a Nola | La mia pizza aperta alle contaminazioni

(Di lunedì 13 maggio 2024) Parte dala nuova sfida di Enzo Bastelli:iolo, appassionato sperimentatore degli impasti, già volto di Ieri, oggi e domani e poi attivo (e apprezzato) nel Casertano, dove aveva avviato il suo percorso imprenditoriale indipendente, aprirà un nuovo locale. Si chiamerà, come la sua ultima avventura napoletana: non un imperativo, of course, ma un chiaro riferimento a un cognome che si tronca e diventa, fatalmente, un brand. Seicento metri quadri su tre livelli in via San Massimo, un impatto (soprattutto all’esterno) molto “green”. All’interno anche una sala privè dedicatadegustazioni. Per un totale di quasi duecento coperti: 100 nelle sale interne, 70 nel rooftop, 16 nella sala esclusiva. Venticinque collaboratori, tra cucina e sala. I tempi? «Apriremo a maggio», anticipa ...

Il Pompei supera il Nola e accede alla fase nazionale dei playoff: 2-0 al "Bellucci" - Tre minuti per vincere, esultare e conquistare l'accesso alla fase nazionale da una parte. Tre minuti di blackout che mettono il punto alla stagione dall'altra. Il Pompei batte il nola allo stadio Bel ...

In bici, investito da un autocarro: morto sul colpo - Ieri i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di nola – allertati dal 118 - sono intervenuti in via San Gennaro per un incidente stradale. Poco prima e per cause in corso di accertament ...