Unforgettable band per AIL Roma all’Auditorium Parco della Musica

(Di lunedì 13 maggio 2024) 14 maggio ore 21.00 – Sala Petrassi Serata speciale died emozionicon, 21 straordinari musicisti uniti per la solidarietà, a supporto di AIL(Associazione contro leucemie, linfomi e mieloma – sezione di) un evento dedicato ai 40 anni dell’associazione. Un ensemble coinvolgente ed originale dove sonorità funky e jazz incontreranno lapop internazionale e la canzone d’autore italiana. Ospiti d’eccezione il cantautoreno Luca Barbarossa – testimonial di AILdai tempiPrima partita del Cuore – e Nicky Nicolai, voce inconfondibile dello scenario pop-jazz italiano, ...

Giugliano . Un luogo di straordinaria bellezza naturalistica, in seguito ad una attenta riqualificazione, sarà inaugurato domenica 5 maggio e restituito alla città di Giugliano . Presenti all’evento il sindaco di Giugliano Nicola Pirozzi e il ...

Spring Sound festival, il debutto con Eugenio Bennato - Spring Sound festival, il debutto con Eugenio Bennato - ospitato nella bellezza naturale e incontaminata del parco di Serravalle a Empoli. Dopo il rinvio per il maltempo e la nuova programmazione delle date dei concerti, tutto pronto per venerdì 17 maggio ...

Le mete e gli eventi più gettonati di inizio maggio - Le mete e gli eventi più gettonati di inizio maggio - Il ponte in concomitanza con il primo maggio ha offerto a non poche persone la possibilità di spostarsi, visitare altri luoghi e città, oltre che di partecipare ai vari eventi musicali in programma. I ...

Parco Archeologico di Cupra Marittima. Ritorna la creatività, concorso Under35 con Kosmos Young - parco Archeologico di Cupra Marittima. Ritorna la creatività, concorso Under35 con Kosmos Young - Per il terzo anno consecutivo il parco Archeologico Naturalistico Civita di Cupra Marittima ospiterà il Teatro Al parco Festival, la kermesse performativa estiva promossa dal Comune di Cupra Marittima ...