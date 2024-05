UNDER 15 L’alloro regionale allo Juve club Parma

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il titolodella categoria15 (Figc) ha un padrone: è lontus, che ha superato nella storica cornice del Mirabello (tra l’altro con un ottimo terreno di gioco), e sotto un sole cocente, l’Imolese in una finale di ottimo livello decisa da un rigore all’ultimo minuto. Successo per 3-2 per i bianconeri che hanno trovato i gol con De Pietri (tocco a porta vuota su cross di Bucci), Bucci (bel sinistro dopo grande slalom) e Lazzarotti (rigorescadere parato da Mastrogiacomo, ma poi Lazzarotti ha segnato sulla ribattuta). Per l’Imolese gol di Isufaj (dopo una mischia) e Minzoni (bravo ad inserirsi in area). Come detto prima proprio sul 2-2 ecco all’ultimo respiro un rigore (giusto) per i parmensi che hanno alzato così la coppa al cielo: grande beffa per ...

In chiave provinciale solo gli ultimi 90? stabilirà chi tra Castelfrettese e Biagio Nazzaro affronterà l’Osimana per il titolo della marca di Ancona VALLESINA, 7 maggio 2024 – Completati tutti i turni nei tre Gironi in gara della fase per le ...

Arriva il primo successo nella fase interregionale per le Under 17 della San Marino Academy, salite a quattro punti e distanti ora altrettanti dalla seconda posizione che garantisce l’accesso ai quarti di finale . Le ragazze di Giacomo Piva sono ...

Risultato prestigioso per L’Under 13 Elite della Raggisolaris Academy qualificatasi alla final four regionale . I faentini sono arrivati terzi nel girone play off e ora si giocheranno il titolo di campione dell’Emilia Romagna con Futurvirtus ...

Si infrange in finale il sogno regionale del Modena under 17 - Si infrange in finale il sogno regionale del Modena under 17 - L'under 17 della Pallamano Modena si arrende nella finale regionale ma conquista il pass per i nazionali. Il Rapid Nonantola chiude la stagione regolare con il quinto successo. Si avviano le final fou ...

Una nuova edizione da non perdere di Gazzetta Regionale - Una nuova edizione da non perdere di Gazzetta regionale - Non perderti il nostro speciale dedicato alla sfilata inaugurale del GEGA Tournament. Il Tre Fontane ha ospitato la manifestazione che ha dato il via alla kermesse più attesa del calcio giovanile a ...

Under 17 regionale / La finale - Le immagini di Alpignano-Lucento 3-1 - under 17 regionale / La finale - Le immagini di Alpignano-Lucento 3-1 - GALLERIA FOTOGRAFICA - Il titolo regionale Allievi va all'Alpignano di Bovolenta, che batte meritatamente il Lucento di Pierro. Tutti i gol nella ...