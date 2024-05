Un' altra notte di fuoco nel Salento | tre auto a fuoco A Gallipoli rogo in Corso Roma | bruciato un furgone

I Vigili del Fuoco di Arezzo sono intervenuti ieri sera in località Montebenichi nel comune di Bucine per la ricerca di una persona dispersa . Si trattava di una Donna di circa 85 anni che si era allontanata da casa senza fare ritorno. Alle 21:00 è ...

Verona è stata teatro di un tragico incidente venerdì notte , sulla strada statale 11. Una coppia è rimasta coinvolta in un drammatico schianto che ha visto la loro auto uscire di strada e prende re fuoco . La vittima , una donna di 51 anni di origine ...

Un incendio di vaste proporzioni quello sviluppatosi questa Notte a Sabaudia. Ad intervenire immediatamente sul posto, in via Stromboli, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Latina e della locale Stazione. Le fiamme avevano ...

Nelle prime ore di questa notte, una tragedia ha colpito la SS 626, tra il bivio di Capodarso e la bretella che porta alla A19. Un grave incidente stradale ha v ...

Stando alla prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da una Fiat Panda, distruggendola in pochi minuti. L'esplosione dei vetri ha richiamato l'attenzione dei residenti nella zona di piazza Battist ...

La tranquilla città di Pesaro è stata scossa da una tragica scoperta: il corpo senza vita di Filippo Gasperini, 45 anni, è stato trovato nel bagno della sua abitazione. A dare l'allarme sono stati i ...