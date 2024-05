Una transizione ecologica - le proposte di Legambiente ai candidati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 16 Maggio alle ore 18:00 presso il Circolo della Stampa di Avellino,Avellino – Alveare presenterà alle candidate e aialla carica di Sindaco il documento “Traccia – La giustaper Avellino“. Il documento, frutto di un ampio processo partecipativo e itinerante iniziato a novembre 2023, è stato redatto in conclusione di cinque laboratori civici tenuti nei quartieri di Avellino, trattando temi cruciali come il verde pubblico, la mobilità sostenibile, la qualità dell’aria, l’economia circolare e il parco del Fenestrelle. Questo documento, non solo discute lanecessaria per Avellino, ma si pone come catalizzatore per una trasformazione che sia equa, democratica e rapida. Circa 150 cittadini, coinvolte attivamente nei ...