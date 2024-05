Una grande Ristopro ferma Montecatini e vola in semifinale

(Di lunedì 13 maggio 2024)FABRIANO 85 GEMA70FABRIANO: Verri 4, Centanni 20, Stanic 21, Gnecchi 12, Bedin 20, Negri 3, Giombini 2, Granic 3, Bandini, Knot. All. Niccolai. GEMA: Di Pizzo 2, Passoni 16, Korsunov 2, Savoldelli 12, Mastrangelo 17, Dell’anna, Corgnati 10, Pirani 7, Angelucci, Mazzantini 4. All. Del Re Arbitri: Di Gennaro di Roma e Cattani di Cittaducale Parziali: 18-21; 32-34; 63-47; 85-70 Note: Tiri liberi: Fabriano 13/17;16/22. Tiri da 2: 21/38; 15/38. Tiri da 3: 10/22; 8/18. Rimbalzi: 31 (off. 8, Bedin 7); 33 (off. 11, Pirani 7). Assist 12 (Stanic e Centanni 5); 10 (Passoni e Savoldelli 4). Fabriano batte in gara 4 la Gemaper 85-70 e accede alle semifinali contro Roseto. Un 3 a 1 meritato per la squadra allenata da ...

