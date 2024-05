Un posto in sella Ora a Dall’Igna la decisione più complicata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) No, nessuno, in queste ore vorrebbe fare a cambio con Gigi. Ruolo di prestigio e di (giusto e meritato) onore, quello del numero uno del team Ducati. Ma la storia di questi giorni sta mettendo sulle spalle del manager una scelta impossibile: decidere a chi assegnare la seconda delle due Desmo factory del 2025. Avete visto di che cosa è capace Martin? E di Marquez che vogliamo dire? Poi c’è Bastianini – quello forse con lo score più basso – ma comunque in grande, grandissima ripresa. Ecco– l’uomo, al momento, meno invidiato dell’anno – dovrà scegliere una di queste tre figurine per completare l’album della Ducati ufficiale. E davvero sarà impossibile fare una scelta che non lasci amaro in bocca, che non crei qualche rimpianto, che non lo costringa, un giorno, a voltarsi indietro e chiedersi: perché scelsi lui? Martin, Marquez e ...