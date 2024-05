(Di lunedì 13 maggio 2024)– In zona NoLo è comparso un nuovo: lo hanno realizzato gli street artist del laboratorio creativo Fatto da YO per celebrare l’uscita di “through the telescope”, album di esordio della cantautrice indie-folk-rock slovaccaAnn. Un tributo della città dialla giovane artista queer,per i. Insieme all’album,Ann, ha lanciato il video musicale del singolo “I don’t believe in God”, canzone scritta durante una pausa causata da alcuni problemi di salute. Il brano è una riflessione sui dilemmi spirituali, influenzata dall'esperienza dicome donna queer in un ambiente conservatore e cristiano. Nel video è inoltre presente un cameo della celebre...

Un murale a Milano dedicato a Karin Ann, la cantante attivista per i diritti Lgbtqa+ - Un murale a Milano dedicato a karin Ann, la cantante attivista per i diritti Lgbtqa+ - Milano – In zona NoLo è comparso un nuovo murale: lo hanno realizzato gli street artist del laboratorio creativo Fatto da YO per celebrare l’uscita di “through the telescope”, album di esordio della ...

Fatto da Yo il murale a Milano realizzato dalla crew di street artist - Fatto da Yo il murale a Milano realizzato dalla crew di street artist - Per festeggiare l’uscita di questo -playning, è stato creato un murale a Milano, in zona No Lo ... Insieme all’album, karin Ann ha lanciato il video musicale del singolo “Idon’t believe in God”", una ...