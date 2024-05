Un gruppo che cresce | oltre 100 acquisizioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ULTIMO ARRIVO in casa Interpump è di nemmeno un mese fa. A entrare nella scuderia, acquisita tramite la controllata inglese Interpump Hydraulics Ltd., è il 100% del capitale della Società Alltube Engineering Ltd. operante nel settore dei tubi e dei raccordi. La società, fondata nel 1986, è specializzata nella lavorazione di tubi rigidi e flessibili: con una pluriennale esperienza nel campo della progettazione e della produzione, Alltube offre servizi che includono piegatura, saldatura, brasatura, laminazione circolare, deformazione dei tubi, lavaggio, test di pressione e deformazione di estremità. Nel precedente esercizio la società ha generato un fatturato nell’intorno dei 5 milioni di euro, con un Ebitda margin di circa il 15% e una cassa pari a circa 1 milione. Il prezzo complessivo dell’operazione è stato pari a 2,3 milioni di euro. L’ingresso delnel ...