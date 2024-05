Un corso di formazione e aggiornamento per i volontari dell’Avad

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 13 maggio 2024 – Undiper gli operatori- AssociazioneAssistenza Domiciliare. “Comunicazione e relazione interpersonale” sarà il tema dei due incontri che mercoledì 15 e mercoledì 22 maggio, tra le 18.30 e le 20.30, verranno ospitati dai locali della parrocchia di Sant’Agnese in Pescaiola con la volontà di fornire nuove competenze e conoscenze per un continuo miglioramento del servizio di assistenza quotidianamente svolto tra le mura di casa dei malati oncologici e delle persone con gravi disabilità o patologie degenerative. Le due serate, a partecipazione gratuita, saranno aperte agli attualie agli aspirantia partire dai diciotto anni di età che avranno così ...

All’Ente Regionale RomaNatura il 24 maggio 2024 prende avvio il corso di formazione per GUARDIAPARCHI AUSILIARI operatori per la valorizzazione territoriale e la tutela ambientale nel quadro delle attività istitutive del Sistema Nazionale ...

Presentata ai sindacati la bozza del decreto che disciplinerà le procedure per beneficiare delle Posizioni economiche , così come previsto dal nuovo CCNL. La procedura selettiva sarà aperta ai dipendenti a tempo indeterminato con almeno cinque anni ...

Caserta . Prenderà il via giovedì 9 maggio , presso l’Aula del Consiglio Provincia le in via Lubich, 6 (ex area Saint Gobain), il “ corso di formazione specifica” legale , organizzato dalla Provincia di Caserta , con il patrocinio dell’Ordine degli ...

