Ultime Notizie Roma del 13-05-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)Daily News radio giornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliana Ferrigno ancora Esterina apertura di giornale della striscia di Gaza la sanità al Collasso a causa del mancato arrivo del carburante necessario per far funzionare i generatori degli ospedali per far uscire le ambulanze denuncia il Ministero della Salute di Gaza secondo il quale il bilancio delle vittime nelle enclave dalle 7 ottobre e intanto superato quota 35.000 proprio oggi le forze israeliane hanno emesso un ordine di evacuazione per l’ospedale qu’aiti di Rafa riporta Al Jazeera Aggiungendo che i medici della struttura sanitaria temono che non attacca all’ospedale significherebbe un crollo completo delimitato sistema sanitario della città meridionale della striscia continuano Intanto i raid di Israele contrasse in tutta l’aria nella notte attacchi sono stati Condotti dalle forze israeliane ...