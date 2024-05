Ultime Notizie Roma del 13-05-2024 ore 15 | 10

(Di lunedì 13 maggio 2024)Daily News radio giornale Buon pomeriggio dalla redazione lunedì 13 maggio al microfono Giuliano Ferrigno ha superato quota 35.000 morti il bilancio delle vittime palestinesi nella striscia di Gaza dall’inizio della guerra e il 7 ottobre secondo i dati diffusi Damas più civili che terroristi ha denunciato ieri il segretario di stato americano Anthony blinken nuovi Raid nella notte su Rafa intanto si apre una polemica tra Israele e il Vaticano l’ambasciata presso la Santa Sede si è detta indignata è sconvolta dopo aver appreso che l’undici maggio a conclusione dell’incontro mondiale sulla fraternità umana svoltosi nel Lazio della Basilica di San Pietro in luogo è stato contaminato da un flagrante discorso antisemita nell’intervento del premio Nobel Yemen ita per la pace si è fatto riferimento alla polizia etnica a casa e secondo l’ambasciata israeliana è l’ennesimo ...

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi ...

Roma Daily News radio giornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio La Germania ha respinto la richiesta di una nuova fly zone ucraina da parte della lenza militare della nato e non ha cambiato la sua posizione ha ...

Roma Daily News radio giornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione non stiamo dando giudizi morali Qui si tratta di applicare la legge Chiedo la soluzione è evidente che non ...

Internazionali Roma, attivisti gettano coriandoli in campo - Internazionali roma, attivisti gettano coriandoli in campo - A roma, dove si stanno svolgendo gli Internazionali d'Italia di tennis, due partite sono state interrotte per una protesta con invasione di campo da parte degli attivisti di Ultima Generazione. I matc ...

Roma, è già resa dei conti. Da Lukaku a Bove e Spinazzola: chi parte e chi resta - roma, è già resa dei conti. Da Lukaku a Bove e Spinazzola: chi parte e chi resta - Ricostruire, con un nuovo direttore sportivo e le indicazioni di Daniele De Rossi. Ma anche con un monte stipendi che si alleggerirà e con un bilancio che sorride.

Ministra Bernini in Algeria per la cooperazione scientifica - Ministra Bernini in Algeria per la cooperazione scientifica - roma, 13 MAG - Il ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà domani - 14 maggio - in Algeria dove incontrerà l'omologo, Kamel Baddari. Per il ministro Bernini, è la terza missi ...