Ultime Notizie Roma del 13-05-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)Daily News radio giornale un pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio La Germania ha respinto la richiesta di una nuova fly zone ucraina da parte della lenza militare della nato e non ha cambiato la sua posizione ha detto lunedì un portavoce del governo dopo le recenti richieste interne di una simile iniziativa da parte di un gruppo trasversale di legislatori tedeschi abbiamo respinto questa richiesta all’epoca e penso che lo stesso valga per le diverse richieste che sono state fatte Ora ha detto il portavoce nuovo di Enza Questa mattina in tribunale a Milano del processo ad Alessia Pifferi la donna accusata di aver lasciato morire di stenti la piccola Diana la figlia di 18 mesi lasciandola a casa sola per sei giorni la donna 38 anni in carcere dal luglio di due anni fa oggi potrebbe arrivare la sentenza quasi certamente si tratterà di una ...