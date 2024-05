Ultime Notizie Roma del 13-05-2024 ore 12 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2024)Daily News radio giornale ancora una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio e Nemo per la Svizzera a vincere l’eurovision song contestcon il brano dei code dopo i sassi e Celine Dion Nemo riporta così il microfono di cristallo nello stato federale per la terza volta Croazia al secondo posto terza l’Ucraina Angelina Mango e settima con 268 voti la chiamano Aurora globale in quanto Ammirata varie latitudini boreale australe a seconda degli emisferi anche l’Italia assieme al nord Europa degli Stati Uniti alla Tasmania ha avuto la sua finestra di meraviglia nel cielo davanti alla costa di Portonovo ad Ancona in rosso il rosa e fucsia si sono intrecciati con delle sfumature di verde e viola e il risultato della tempesta solare geomagnetica che ha interessato la terra regalando magiche e colorazioni dei cieli visibili ...