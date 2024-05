Ultime notizie Calcio Estero | Berenguer resta in Liga? E Bento annuncia il futuro

Il Sassari Calcio Latte Dolce vince e resta in serie D - Il Sassari calcio Latte Dolce vince e resta in serie D - Sassari. Al termine di una partita dura, combattuta e decisa solo dopo due tempi supplementari, il Sassari calcio Latte Dolce batte 3-2 il Nuova Florida e ottiene la salvezza nel campionato di Serie D ...

Stagione da sogno per Pulisic, i paragoni con i grandissimi ci stanno - Stagione da sogno per Pulisic, i paragoni con i grandissimi ci stanno - L’americano ha rispettato le grandi aspettative che c’erano nei suoi confronti al momento del suo arrivo e forse ha reso anche meglio del previsto. Non è stata una stagione indimenticabile per il Mila ...

Calcio: playoff, i risultati del primo turno dall'Eccellenza alla Terza Categoria - calcio: playoff, i risultati del primo turno dall'Eccellenza alla Terza Categoria - Il Cuneo supera di misura l'Acqui nel primo turno, grazie ad una rete di Andrea Dalmasso sul finire del primo tempo. Biancorossi nella finale del girone, dove ad attenderli c'è già il Fossano, che ...