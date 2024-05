' Ultima Generazione' agli Internazionali di tennis - interrotte due partite

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 13 maggio 2024) AGI - Non c'e' pacedi. Dopo i ritiri di troppe star, la borraccia finita accidentalmente sul cranio di Djokovic, la festa d'addio rifiutata da Nadal, stamattina e' stato il turno di un doppio blitz degli attivisti di ''. Armati di coriandoli, vernice e colla, gli ambientalisti hanno inscenato la loro protesta su due campi, il prestigioso (e abitualmente presidiatissimo) Centrale e il campo 12. Due manifestanti che indossavano gilet arancioni con la scritta 'Fondo riparazione' (quello chechiede per rimediare ai danni del cambiamento climatico) entrati con regolare biglietto, hanno saltato la barriera entrando in campo mentre il punteggio del singolare femminile tra la statunitense Madison Keys e la ...