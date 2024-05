UFFICIALE | confermato un altro allenatore spagnolo in Premier League

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha «deciso di continuare alla guida del governo di Spagna». E «con più forza», ha comunicato a re Felipe VI e alle Cortes, dopo una “pausa di riflessione” di cinque giorni in cui si era appartato dalla vita ...

Dopo cinque giorni di riflessione personale, oggi il premier spagnolo ha comunicato di non volersi dimettere in seguito alle accuse di corruzione mosse alla moglie Begoña Gómez. «Vogliamo esprimere la nostra gratitudine per le espressioni di ...