Ue - offensiva Conte su Schlein e Meloni Pdl su incandidabilità parlamentari

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ricciardi (M5S): "Rai apparecchia tavola a partito unico armi" “La guerra non è uno dei temi per il futuro dell’Europa, ma 'il' tema. Per la prima volta da 70 anni a questa parte l’escalation militare sta mettendo davvero a rischio l’assetto europeo fondato sulla pace. Un dibattito democratico aperto e trasparente non può prescindere dal confronto tra le diverse posizioni su questo tema. Eppure con il confronto solo a due trala Rai sta apparecchiando la tavola di Bruno Vespa al partito unico delle armi e dell’escalation. Non possiamo accettare che il popolo della pace venga silenziato in questo modo, con una violazione della par condicio che non è solo formale ma assolutamente sostanziale”. Così il vicepresidente M5S Riccardo Ricciardi. Segui su affaritaliani.it