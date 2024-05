Ue | Meloni - ' per diventare gigante geopolitico serva difesa all' altezza' **

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 apr. (Adnkronos) - "Nell'attuale contesto internazionale, la necessità per l'Europa difinalmente unva anche di pari passo con un'industria europea dellache sia in grado di soddisfare le necessità e le esigenze di un sistema internazionale così complesso". Così la presidente del Consiglio, Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il primo ministro della Repubblica Ceca, Petr Fiala, spiegando che, sul tema, con il leader ceco "c'è piena concordanza".

