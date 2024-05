Ue - ' Italia leader nella produzione di pannelli solari'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'è uno dei mercati "delle tecnologie pulite" in Europa, ospitando un numero importante di impianti didi energia solare ed eolica: quanto alla capacità di, oltre il 22% deifotovoltaici integrati negli edifici proviene dall'. La stima arriva dalla Commissione europea che ha pubblicato un report in cui fa il punto su due anni di attuazione del piano energetico RePowerEu, proposto dalla Commissione Ue il 18 maggio 2022 in piena crisi energetica trainata dalla guerra di Russia in Ucraina. Secondo Bruxelles, l'è "tra i primi due maggiori produttori dell'Ue" nel fotovoltaico.