Ucraina - Mosca avanza | nuovi bombardamenti nella notte Il ministro russo Lavrov | Se l’Occidente vuole combattere Mosca è pronta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) “”. Ildegli Esteri, Serghei, parlando al Consiglio della Federazione (il Senato) a cui si presenta per ottenere la fiducia per la riconfermasua carica, si è rivolto ai paesi occidentali aggiungendo. “È un loro diritto, se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia“. Una dichiarazione che si inserisce nel clima crescente di tensione delle ultime settimane. “Con la conferenza di pace che si terrà in Svizzera in giugno i Paesi occidentali vogliono trattare la Russia come “un cattivo scolaro. Ma non potete parlare a nessuno così, specialmente a noi” ha proseguito. I Paesi che si riuniranno in Svizzera, dovenon è ...