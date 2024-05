Ucraina - Lavrov | Se l’Occidente vuole combattere è un suo diritto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il ministro degli Esteri russo Sergheiha rilasciato una dichiarazione forte durante il suo discorso al Consiglio della Federazione, il Senato russo, in vista della sua riconferma.ha affermato che se i Paesi occidentali intendono risolvere il conflitto ucraino attraverso la forza militare, Mosca è pronta a rispondere. “È un loro. Se vogliono essere sul campo di battaglia, saranno sul campo di battaglia”, ha dichiarato, citato dall’agenzia Ria Novosti. Queste dichiarazioni arrivano in un contesto di tensioni crescenti tra la Russia eriguardo alla guerra in. Le parole disembrano indicare un’escalation nella retorica, sottolineando la determinazione della Russia a confrontarsi militarmente con le forze ...