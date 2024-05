Ucraina | Kiev - ' abbattuto elicottero d' attacco russo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024), 13 mag. (Adnkronos) - Le forze ucraine hannostamattina und'Ka-52 Alligator. Lo ha riferito la 47a Brigata Meccanizzata dell'esercito di, senza precisare dove sia avvenuto l'abbattimento. La brigata sta attualmente operando in direzione di Pokrovsk, nell'oblast di Donetsk. Il Ka-52 Alligator è una variante biposto aggiornata dell'd'Ka-50 progettato per distruggere bersagli terrestri nemici corazzati e non corazzati, carri armati, bersagli aerei a bassa velocità e personale, secondo il sito web Airforce Technology.