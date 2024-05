Uccellacci e Uccellini da liberare | la bizzarra storia dell’Istituto zooprofilattico siciliano

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Finalmente la Sicilia si riprende il suo ruolo narrativo, tra Pirandello e Pasolini. La vicenda accade a Palermo in un quasi banale Ente pubblico locale, l’Istituto. L’Ente, su vigilanza statale, ma statutariamente, sovrintende alla salute dei siciliani, vigila e controlla le carni di origine animale, per la profilassi di malattie trasmissibili, come l’aviaria per esempio. È un laboratorio di ricerca e prevenzione, come quello di Wuan dove, forse, si diffuse il COVID 19. Ma gli eroi, perché si tratta di eroi del lavoro, di questa vicenda, commissario in testa ed altri volenterosi dipendenti non si limitavano ai compiti statutari pubblici, erano degli stakanovisti. Avevano fondato presso l’istituto, come si possa fare in questo Stato del liberi tutti non è un mistero, altri enti di natura privata, di ...