Tutto - tutt - tutto | merito di uscire Ligur -a, Aldo Spinelli rompe il silenzio dopo l' interrogatorio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una giornata di interrogatori inia, nell'ambito dell'inchiesta che ha colpito il governatore, Giovanni Toti. Davanti ai pm anche, imprenditore al centro dell'indagine, che si è presentato per l'di garanzia davanti al gip. Al termine dell', l'avvocato di, Andrea Vernazza, ha spiegato che l'imprenditore aveva risposto alle domande, "ha parlato e ha dato le sue spiegazioni". Versione confermata a stretto giro dallo stesso: "Ho risposto a, tranquilli. Ho detto", ha dichiarato rivolgendosi alla stampa. "Se sono preoccupato? ...

Francesca Fagnani La “belva” Francesca Fagnani “fa domande ma non dà risposte”. E’ la provocazione che da giorni Striscia la Notizia porta avanti in merito alla presunta pubblicità occulta e a una possibile violazione delle norme deontologiche ...

Giorgio Chiellini , ex capitano della Juventus , ha parlato al podcast “The BSMT” ricordando quanto accaduto ai tempi dell’arrivo di Cristiano Ronaldo in bianconero. Secondo quanto riferito dall’ex difensore, il fuoriclasse portoghese arrivò a Torino ...

Liguria, Spinelli: “ho detto tutto al gip, è andata bene” - Liguria, Spinelli: “ho detto tutto al gip, è andata bene” - Genova , 13 mag. (askanews) – “È andata bene, ho detto tutto. Fate i bravi, mi raccomando”. Lo ha detto l’imprenditore aldo Spinelli, da martedì agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione, ...

Scandalo tangenti in Liguria, Spinelli dopo l'interrogatorio: "Ho risposto a tutto, mi merito la libertà" - Scandalo tangenti in Liguria, Spinelli dopo l'interrogatorio: "Ho risposto a tutto, mi merito la libertà" - aldo Spinelli, agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sulla corruzione in Liguria, è stato interrogato dal gip. Al ...

Toti, Spinelli interrogato: «Ho detto tutto, tutto...». Dai vaccini Covid alle mascherine e la sanità privata: i nuovi filoni dell'inchiesta - Toti, Spinelli interrogato: «Ho detto tutto, tutto...». Dai vaccini Covid alle mascherine e la sanità privata: i nuovi filoni dell'inchiesta - L'inchiesta sulla corruzione in Liguria avviata dalla procura di Genova e dalla dda tocca anche la sanità. Si tratta di due filoni, uno relativo ai vaccini Covid e uno che riguarda ...