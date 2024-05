Tutto su una delle finaliste del talent show di Maria De Filippi

L'Aquila è la capitale italiana della cultura 2026 . Il capoluogo abruzzese, che era già arrivato in finale nel 2021 si è ritrovata nella finale a 10 che poi ha premiato la candidatura di Procida 2022. L'Aquila supera le altre città candidate: ...

Amici 23, colpo di scena durante la semifinale: ecco chi sono i finalisti - Amici 23, colpo di scena durante la semifinale: ecco chi sono i finalisti - Proprio durante la messa in onda della semifinale del talent show condotto da Maria de Filippi su Canale 5, è arrivata una decisione inaspettata da parte dei tre giurati.

Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da record ad Amici 2024/ Il traguardo mai raggiunto prima nel talent - Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da record ad Amici 2024/ Il traguardo mai raggiunto prima nel talent - Rudy Zerbi e Alessandra Celentano da record nella semifinale di Amici 2024: la loro squadra ha raggiunto un traguardo mai sfiorato nella storia del talent ...

L'Handball Erice perde in casa gara 2 contro Pontinia e rimanda tutto alla bella di martedì - L'Handball Erice perde in casa gara 2 contro Pontinia e rimanda tutto alla bella di martedì - Servirà gara 3 fra Erice e Pontinia per decidere la finalista Scudetto. Pontinia, infatti, ha espugnato il PalaCardella con il risultato finale di 26 a 28. Una gara quasi sempre condotta dalla formazi ...